Dört operasyonda 115 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da narkotik polisinin yaklaşık 2 ay içerisinde düzenlediği 4 ayrı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 115 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Habip ATAM

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ilk operasyon 19 Ocak'ta gerçekleştirildi. Küçükçekmece'de düzenlenen baskında 13 kilo 240 gram esrar ele geçirildi. Daha sonra ise Kartal'da bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda yüklü miktarda, hibrit hint keneviri olarak da bilinen skunk ele geçirildi.

DEPODA 68 KİLO SKUNK

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8 Mart'ta narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmada Diyarbakır'dan gelen bir yolcunun hareketleri şüpheli bulundu. Profil analiz uzmanı polislerin durdurduğu şüphelinin valizinde yapılan aramalarda yaklaşık 7 kilo skunk ele geçirildi. Son operasyonda, Başakşehir'de bir depoya baskın düzenlendi. Dedektör köpekleri de kullanan İstanbul Narkotik Polisince yapılan aramalarda 68 kilo skunk bulundu.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Narkotik ekiplerince düzenlenen 4 ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun 115 kilo 500 gram olduğu öğrenildi. Ayrıca 1 hassas terazi, bir vakum cihazı ve 28 kilo 720 lira para ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandı.

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