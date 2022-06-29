Döviz bürosunda 225 bin euro dolandırıcılık

Fatih'te döviz bürosunun 225 bin euro dolandırılmasıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Şüphelilerin İran'dan para transferi yaptıklarını söyleyip İstanbul'dan parayı teslim aldıkları, ancak İran'daki şüphelinin oradaki döviz bürosuna parayı teslim etmediği tespit edildi.

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Fatih’te döviz ofisi olduğunu söyleyen M.R.M. (56) polise başvurarak 225 bin euro parasının dolandırıcılık yöntemiyle çalındığını söyledi.

Mağdur M.R.M., “İran’da iş yaptığımız döviz bürosuna gelen bir kişi 225 bin euro göndermek istediğini söylemiş. Beni aradılar. Parayı gelen kişiye teslim edebileceğimi söylediler. Ben de burada gelen kişiye parayı teslim ettim. Ancak kısa bir süre İran’dan tekrar telefon geldi. Orada parayı vermeye gelen kişinin parayı vermeden oradan ayrıldığını öğrendim.” dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olayı organize ettiği iddia edilen Kemal E. (36) İstanbul’da, döviz bürosundan parayı aldığı iddia edilen Uğur C.K. ise Hatay’da gözaltına aldı.

Şüphelilerden Kemal E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi. (DHA)

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