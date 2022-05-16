Dövülen kadını kurtarıp döveni etkisiz hale getirdiler

Bursa'da bir kişi yanında bulunan kadını yol ortasında darp etmeye başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar kadını kurtarıp yere yatırdıkları adamı etkisiz hale getirdi.

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Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde dün gece bir kadının sokak ortasında yanındaki kişi tarafından darbedildiğini gören vatandaşlar adamı etkisiz hale getirerek uzaklaştırmaya çalıştı.

Darp edilen kadın ise yine çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. (İHA)

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