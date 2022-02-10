Dövüp, para ve cep telefonunu gasp ettiler

Kayseri'de O.K.'yi dövüp, para ve cep telefonunu gasp eden Ş.A. ve Y.C., kaçtıkları otomobilde yakalandı.

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Olay, 3 gün önce Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. O.K. evine doğru yürürken, yanına otomobille Ş.A. ve Y.C. geldi.

Otomobilden inen Ş.A. ve Y.C., araçtan inerek O.K.’yi dövüp, cebinden bin TL'si ile cep telefonunu alarak bölgeden ayrıldı. O.K. çevredekilerin çağırdığı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin Ş.A. ve Y.C. olduğunu belirledi. 2 şüpheli Melikgazi ilçesinde kaçtıkları otomobilde yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından iki şüpheli Devlet Hastanesi Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. (DHA)

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