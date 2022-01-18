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Down sendromlu Doğa, corona virüse yenildi

Yalova'da 18 yaşındaki down sendromlu lise öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, corona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Down sendromlu Doğa, corona virüse yenildi

Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu 12’nci sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, 20 gün önce rahatsızlanınca, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Aşı olmadığı belirtilen Gülmez’in yapılan PCR testi sonucu pozitif çıktı.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Gülmez, dün gece hayatını kaybetti. 1 Ocak’ta hastane odasında doğum gününü kutlayan Gülmezin cenazesi, Yalova Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedilecek. DHA

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