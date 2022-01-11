Drift şovu pahalıya mal oldu! 9 bin 125 TL ceza uygulandı

Zeytinburnu'nda drift yaparak, trafiği tehlikeye düşüren kişi yakalandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsüne 9 bin 125 lira para cezası kesildi. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak iptal edilen kişinin, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Zeytinburnu Litros Ayvalı Dere Caddesi üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirerek drift yapan bir otomobil ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, otomobilin sürücüsünün S.S. olduğunu tespit etti. Çalışmaların devamında ekipler S.S.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.S.’ye “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 2918 sayılı KTK’nın 67/1-D (Drift) maddesine istinadenö 9 bin 125 lira para cezası kesildi.

60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücü belgesinin 60 gün süreyle geçici olarak iptal ve aracın 60 gün süreyle trafikten men edildiği ayrıca S.S.’ye TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapıldığı bildirildi. DHA

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