Düğün magandaları sosyal medyadan canlı yayın yaptıklarına pişman oldu

Denizli’nin Honaz ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş eden ve bunu sosyal medya hesaplarından canlı yayınla paylaşan 4 kişiye hem işlem yapıldı hem de silah ruhsatları iptal edildi.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Honaz ilçesinde bir düğünde havaya rastgele ateş eden düğün magandaları jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı, magandaların düğün sırasında sosyal medyadan yaptıkları canlı yayını ihbar kabul ederek operasyon gerçekleştirdi.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM YAPILDI

Görüntülerden T.B., M.Ç., S.B. ve V.C.D. isimli kişilerin silahla ateş ettiklerinin belirlenmesinden sonra Kocabaş Mahallesinde şahısların adreslerine operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheliler olayda kullandıkları silahlar ve çok sayıda mühimmat ile gözaltına alındı. 4 maganda hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

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