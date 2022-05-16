Düğün yapma tartışmasında karısını boğarak öldürdü

Afyonkarahisar’da 51 yaşındaki adam, oğullarına düğün yapma meselesinden dolayı çıkan kavgada karısını boğarak öldürdü. Katil zanlısı kocanın geçtiğimiz günlerde eşine uzaklaşma cezası aldığı ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Işık mahallesinde yaşayan İ.M., (51) dört çocuğunun annesi olan karısı Z.M. ile geçtiğimiz günlerde büyük çocuklarına düğün yapma meselesi yüzünden tartıştı.

İddiaya göre, Z.M., kocasından ellerindeki tarlayı satarak oğullarına düğün yapmasını isteyince ikili arasında kavga çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavga sonrası İ.M., eşine 1 ay uzaklaştırma cezası aldı. Cezası biten Z.M., kocası ile tekrar bir araya geldi.

OTOPSİ YAPILACAK

Aralarındaki düğün tartışması devam eden karı koca çift dün gece geç saatlerde tekrar kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine İ.M.'nin karısı Z.M.'yi evin bir odasında boğarak öldürdüğü öne sürüldü. Olayın ardından ailenin çocuklarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Z.M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Z.M.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Zanlı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Annesinin boğduğu öne sürülen Zeynep'in ablası: Aklı gidip, geliyordu