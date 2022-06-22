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Düğünden çıktılar, kavgaya tutuştular

İstanbul Sarıyer’de düğünden çıkan yabancı uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavganın nedeni henüz bilinmezken o anlar hem vatandaş kamerasına hem de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Düğünden çıktılar, kavgaya tutuştular

Cumhuriyet Mahallesi Arabayolu Caddesi üzerinde düğünden çıkan yabancı uyruklu 2 kişi arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmadan sonra olayın büyümesiyle bağrışma sesleri duyuldu.

Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga, düğünden çıkan diğer kişilerin araya girmesiyle son buldu. Kavga eden şahısların alkollü olduğu öğrenildi. O anlar vatandaş kamerasına ve bir marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Cumhuriyet istanbul kavga Sarıyer