Duman isimli köpeği döven sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası

Ataşehir'de geçen ağustos ayında tavuklarına saldırdığı iddiasıyla Duman isimli sokak köpeğini sopayla döven Hasan Kılıç (58) hakkında 'Evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Kılıç, avukatıyla katıldı.

Duruşmada müşteki avukatı Selda Bulut, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları hazır bulundu.

Avukat Selda Bulut, “Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz. Yaşama hakkı kutsaldır. Sokak hayvanlarının korunmaya ihtiyacı var. Verilecek karar toplum vicdanı açısından değerlidir, adalete güveniyoruz” şeklinde konuştu. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı ise “Olay ölümle neticelenmiş, zararın giderilmesi söz konusu değil. Üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

“MAKSADIM HAYVANA ZARAR VERMEK DEĞİLDİ”

Son sözü sorulan Hasan Kılıç ise “Ben çok pişmanım, çok üzgünüm. Maksadım hayvana zarar vermek değildi. O an şekerim yükseldi. Bütün cezalarımı ödedim, başka bir ceza gelirse de seve seve öderim. Beraatimi talep ediyorum” diye konuştu. Hasan Kılıç önceki ifadesinde, köpeğin 7 tavuğunu öldürdüğünü, bir tavuğu da ağzında görünce müdahale etmek istediğini, bu sırada kendisine saldırması nedeniyle vurduğunu söylediği aktarıldı.

KANUNA YENİ EKLENEN MADDEDEKİ SUÇTAN HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, Kılıç’ın 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanun’un 28. maddesine yeni eklenen ve 12’nci maddesinde yer alan ‘Evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma’ suçundan önce 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını lehine takdiri gerekçe göstererek cezada takdiri indirim yapan mahkeme, sanığın 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. (DHA)

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