Duvara çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'da duvara çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşandı. İsminin İsmail Yılmaz olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı kereste yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesiyle duvara çarptı.
Kontrolden çıkan araç, bir akaryakıt istasyonunun bahçe duvarına çarptı.Kazayı görenler, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
İsmail Yılmaz’ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.