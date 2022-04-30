Ebe Büşra ile annesi toprağa verildi

2 otomobilin Oltu Çayı'na uçtuğu kazada hayatını kaybeden 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun ile annesi Sevinç Bulut'un cenazeleri toprağa verildi. Bulut'un eşi Fevzi Bulut'u arama çalışmaları ise sürüyor.

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Kaza, 28 Nisan günü akşam saatlerinde Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Fevzi Bulut yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Savrulan araçlar Oltu Çayı’na uçtu. Kendi imkanlarıyla suya gömülen otomobillerden kurtulup kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer araçtaki Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile Büşra Tosun’un bulunması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalara Erzurum AFAD’dan 4’ü dalgıç 10 kişi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibinden 4, JAK’tan 5, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma’dan (SAK) da 5 olmak üzere toplam 24 personel katıldı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu önce Büşra Tosun’un, ardından da annesi Sevinç Bulut’un cansız bedenleri bulundu.

Sevinç Bulut ile Büşra Tosun için bugün Olur ilçesindeki Merkez Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat ile bölge halkından çok sayıda kişinin katıldığı namazda Büşra’nın eşi Yunus Tosun’un, ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Sevinç Bulut ile Büşra Tosun, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

JANDARMA KOMANDOLAR DESTEK VERİYOR

Fevzi Bulut’u arama çalışmaları ise devam ediyor. AFAD, JAK, SAK, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekiplerine Şenkaya’daki Jandarma Komando ekipleri de destek verdi. Jandarma komandolar, kıyı boyunca yürüyerek Bulut’tan bir iz aradı. Çalışmaları Bulut ailesinin akrabası olduğu öğrenilen Van’ın Çatak ilçe kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut da takip etti. (DHA)

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