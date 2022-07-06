Edirne’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Edirne’nin Lalapaşa ilçesi Ömeroba ve Süleymandanişment köyleri arasındaki ağaçlık alanda çıkan yangına, Edirne Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerince; 6 arazöz, 2 dozer, 1 tanker, 2 ilk müdahale aracı, 1 arama kurtarma aracı ve 2 helikopter ile müdahale edildi.
Yangının büyük bölümünün kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları yapıldığı öğrenildi. (İHA)