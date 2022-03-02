Abone Ol

Edirne’de ‘Tunca-2’ operasyonu: 20 gözaltı

Edirne'de polisin düzenlediği 'Tunca-2' adı verilen operasyonda tabanca ve tüfek ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenekler ele geçirildi, 20 şüpheli de gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Edirne’de ‘Tunca-2’ operasyonu: 20 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent genelinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu düzenledi.

Özel harekatçı polislerin de destek verdiği ‘Tunca-2’ adı verilen operasyonda belirlenen 16 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Havadan dronların da kullanıldığı aramalarda, 1 pompalı tüfek, biri kurusıkı 2 tabanca, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenekler ve 9 gaz fişeği ele geçirildi. Şüpheliler A.T., C.D., Ç.K., E.T., Ş.T., Ö.M., A.Ç., E.P., E.Ş., G.K., K.T, U.S., M.E.O. ve K.T.G. ile haklarında arama kaydı bulunan B.Ç., S.Ö., G.Ç., E.G., M.S. ve C.M. yakalandı.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA

İzmir'de 'sahte alkol' operasyonunda 4 tutuklama İlginizi Çekebilir İzmir'de 'sahte alkol' operasyonunda 4 tutuklama

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Edirne Emniyet gözaltı izmir uyuşturucu