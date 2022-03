Edirne’de ‘Tunca-2’ operasyonu: 20 gözaltı

Edirne'de polisin düzenlediği 'Tunca-2' adı verilen operasyonda tabanca ve tüfek ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenekler ele geçirildi, 20 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent genelinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu düzenledi.

Özel harekatçı polislerin de destek verdiği ‘Tunca-2’ adı verilen operasyonda belirlenen 16 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Havadan dronların da kullanıldığı aramalarda, 1 pompalı tüfek, biri kurusıkı 2 tabanca, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenekler ve 9 gaz fişeği ele geçirildi. Şüpheliler A.T., C.D., Ç.K., E.T., Ş.T., Ö.M., A.Ç., E.P., E.Ş., G.K., K.T, U.S., M.E.O. ve K.T.G. ile haklarında arama kaydı bulunan B.Ç., S.Ö., G.Ç., E.G., M.S. ve C.M. yakalandı.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA

