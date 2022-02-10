Eğitime kar engeli

Türkiye'nin belli bölgelerini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilerken pek çok il ve ilçede eğitime ara verildi.

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İşte kar nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler..

HAKKARİ

Hakkari’de kentte yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 62 köy ve 115 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ayrıca Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ilk, ortaokul ve liselerde bugün eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.

AKSARAY

Aksaray’da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gülağaç, Eskil ve Güzelyurt ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

SİVAS

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 09.30 ile 17.00 arasında daraltıldığı belirtildi.

Emniyet, Jandarma, AFAD, 112, İtfaiye, Orman müdahale, Belediyeler, özel idaresi birimleri ise bu kapsamın dışında tutuldu. Hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunanlara ise 1 gün idare izin verildi. İzinlerin 10 Şubat Perşembe gününü kapsadığının altı çizildi.

KAYSERİ’DE 6 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kayseri’de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca devam yağış sonrasında Yahyalı, Hacılar ve İncesu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilirken, Özvatan, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliğinden yapılan duyuruda il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Merkez, Kelkit, Şiran, Köse ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 10 Şubat Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiği kaydedildi.

Duyuruda ayrıca bahse konu günde engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların da dikkatli olmaları istendi.

BAYBURT

Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde tipiyle birlikte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar ve tipi nedeniyle Bayburt – Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidinde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar nedeniyle kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 10 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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