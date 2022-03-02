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Eğlence mekanındaki kavga kanlı bitti!

Zonguldak'ta gece saatlerinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada silahtan çıkan kurşunlar 31 yaşındaki genci yaraladı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Eğlence mekanındaki kavga kanlı bitti!

Edinilen bilgiye göre olay gece 02.00 sıralarında Gökçebey ilçesindeki bir eğlence mekanında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple eğlence mekanında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taraflardan birinin kullandığı silah 31 yaşındaki İsmet Karanlık’a isabet etti. Üç kurşunla ağır yaralanan Karanlık; 112 acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyle BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edilen Karanlık’ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İHA

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