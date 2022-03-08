EGM’den 8 Mart açıklaması: 21 kişiye yasal işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bugüne kadar yurt genelinde 41 bin 129 kişinin katılımıyla 581 etkinlik düzenlendiğini ve kanuna aykırı eylem gerçekleştirdiği belirtilen 21 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.

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EGM’den yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

* Bugün saat 16.00 itibariyle 81 ilimizde 22 bin 759 kişinin katıldığı 368 etkinlik ile birlikte bugüne kadar toplam 41 bin 129 kişinin katılımıyla 581 etkinlik yasalara uygun bir şekilde düzenlenmiştir.

* Bugüne kadar 2’si bölücü terör örgütünün sembolü ile etkinlik alanına girmeye çalışan, 7’si etkinlik alanına girişte üst araması yaptırmamak için güvenlik güçlerimize pankart sopalarıyla ve muhtelif cisimler atmak suretiyle saldırıda bulunan ve 12’si kanuna aykırı eylem düzenleyen olmak üzere toplam 21 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır.

* Kanuna aykırı eylem gerçekleştiren 2 şahsa yönelik yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gün içerisinde yasalara uygun olarak düzenlenecek etkinliklerin, huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmesi için tüm güvenlik tedbirleri en üst seviyede alınmıştır. DHA

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