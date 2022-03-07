EGM’den ‘Kadınlar Günü’ açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak gösteri ve eylemlerle ilgili yaptığı açıklamada 'yasaların izin verdiği yerlerde yürüyüş ve gösteri yapılabileceğini' duyurdu. Yasaların izin vermediği yerlerde yapılacak gösterilere ise izin verilmeyeceği belirtildi.

Habip ATAM

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Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili EGM’den bir açıklama geldi.

Açıklamada, 18 Şubat 2022’den budüne kadar 46 ilde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında daha önceden ilan edilen yerlerde 15 bin 574 kişinin katıldığı 174 etkinlik düzenlendiği hatırlatıldı.

Bu etkinliklerde kanuna aykırı hareket eden 12 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldığı belirtildi.

“KANUNA AYKIRI GÖSTERİLERE İZİN VERİLMEYECEK”

Açıklamada şöyle denildi;

“Bugün ve 8 Mart 2022 tarihinde de etkinlikler aynı şekilde 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergahlarda yasal çerçeve içerisinde düzenlenebilecektir.

Belirlenen bu yerler dışında kalan alanlarda kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu konu ile ilgili etkinliklerin yasal zeminde ve belirlenen yerlerde huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır.”