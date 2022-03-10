Ehliyet sınavında 8 bin liralık kopya düzeneği pes dedirtti!

Konya’nın Ereğli ilçesinde ehliyet sınavına giren şahıs üzerinde 8 bin liralık görüntü ve ses alıcı kopya düzeneğiyle yakalandı.

Müslüm EVCİ

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Konya'nın Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri bir şahsın ehliyet sınavına üzerinde sesli ve görüntülü uyarı cihazlarıyla girdiği bilgisini aldı. Şahıs sınav esnasında üzerindeki düzenekle yakalandı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın gömleğimin içerisinde özel dikim ile gizli kısımlar dikildiği ve cihazların belli olmaması içinse kaba kumaş ile üzerlerinin dikildiğini belirledi.

CİHAZLARA EL KONULDU

T.Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet görüntü aktarıcı kamera düzeneği, 1 adet ses alıcı kulaklık, 1 adet sim kartı bulunan internet sağlayıcı wifi düzeneği, 1 adet sim kartı bulunan veri aktarıcı cihaz ele geçirilerek el konuldu.

KONYA POLİSİ KOPYA ÇETESİNİ ADANA'DA YAKALADI

Şüpheli şahsın verdiği ifade de düzeneği kendi üzerine yerleştiren şahısla yazın tanıştığını ve 8 bin TL karşılığında ses ve görüntülü düzenekle yardımcı olduğunu söyledi. Verilen ifadeden yola çıkan polis ekipleri bir aracı tespit etti. Tespit edilen araç Adana'da durdurularak içindeki 2 şahıs yakalandı.

ARAÇTA GÖRÜNTÜ VE SES CİHAZLARI ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada, 2 adet görüntü aktarıcı kamera düzeneği, 3 adet ses alıcı kulaklık, 2 adet sim kartı bulunan veri aktarıcı cihaz ele geçirilerek el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şahıs 6114 sayılı ÖSYM Kanununa muhalefet suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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