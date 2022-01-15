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Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerine kamera yerleştirmişler

Sakarya’da ehliyet sınavına girecek 3 kişinin üzerinde yapılan aramada; kopya çekerken kullanmak istedikleri kulak içi kulaklık, Wi-Fi cihazı, mikrofon ile maskeye ve gömleğe yerleştirilen düğme kamera ele geçirildi.

Yayınlanma: 11:42 - 15 Ocak 2022 Güncellenme:
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesindeki sınav merkezinde ehliyet sınavına girecek olan sürücü adaylarının üzerinde arama yaptı.

3 kişinin üzerinde; kopya çekerken kullanmak istedikleri 3 kulak içi kulaklık, 3 Wi-Fi cihazı, 3 mikrofon, cerrahi maskeye yerleştirilen 2 düğme kamera ve gömleğe yerleştirilmiş 1 düğme kamera ele geçirildi. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)

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