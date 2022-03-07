Ehliyet sınavındaki kopya düzeneği pes dedirtti

Denizli’de Motorlu Taşıtlar Sürücü kursiyerlerine yönelik yapılan sınavda kıyafetlerinin üzerine kamera ve kulaklık yerleştirerek kopya çeken şüpheli, dışarıda bulunan yandaşı ile beraber yakalandı.

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Denizli'de ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü kursiyerlerine yönelik yapılan sınavda, bir katılımcının kopya düzeneği görenleri şaşırttı.

Başarı sağlamak için kıyafetlerinin üzerine kamera ve kulaklık yerleştiren şüpheli ile sınav salonunun dışında yardım eden yandaşı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

İŞLEM YAPILDI

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan arama ve kontrollerde suçta kullanıldığı değerlendirilen; 2 adet kablosuz ağ, 2 adet kulaklık, 2 adet batarya, 2 adet sim kart ve 2 adet kamera/fotoğraf makinası ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında “6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna” muhalefet suçu kapsamında adli makamlarca işlem yapıldı. İHA

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