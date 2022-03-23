El frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalmıştı, acı haber geldi

İstanbul Ümraniye'de otoparktan çıkarken ödeme yapmak için aracından el frenini çekmeden inen Feyiz Güler, kayan otomobili durdurmak isteyince aracın altında kaldı. Metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan talihsiz kadın bugün hastanede hayatını kaybetti.

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Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde bulunan bir otoparktan otomobiliyle çıkış yapan Feyiz Güler, ödeme yapmayı unuttu.

Araçtan el frenini çekmeden inen Feyiz Güler kayan otomobilini durdurmak isterken aracın altında kalarak sürüklendi.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Güler, ağır yaralı olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feyiz Güler'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. (İHA)



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