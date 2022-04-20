Elazığ ve Bingöl’de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Bingöl'de ve Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, park halindeki araçlar hasar gördü.

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Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Tepe Mahallesi Kırçiçek Sokak’ta dün gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Karşı binanın çatısına vurup yere düşen çatı parçaları park halindeki 3 aracın üzerine düştü.

İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarda ve binada inceleme yaptı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda hem binalarda hem de araçlarda hasar oluştu.

BİNGÖL’DE YURDUN ÇATISI UÇTU

Kentte dün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Karşıyaka Mahallesi’ndeki Hazreti Osman Camisi’nin minaresi, uzun süre sallandı. Minarenin rüzgarda sağa sola doğru gidip geldiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İnönü

Mahallesi’nde de öğrenci yurdunun çatısı uçarken, düşen parçalar, 5 araca hasar verdi. Bu anlar da kameraya yansıdı. (DHA)

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DHA-Genel – Türkiye-Bingöl – Aziz ÖNAL

2022-04-20 14:25:47