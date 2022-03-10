Elektrik akımına kapılan işçiden acı haber

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elektrik üretim ve dağıtım merkezinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan işçilerden Özkan Tüzün yaşamını yitirdi, Yılmaz Aygün yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Gaziantep 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan elektrik üretim ve dağıtım merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, İzmir’den yetkili bir firmadan gelen elektrik ustası Özkan Tüzün ve Yılmaz Aygün, dağıtım merkezinde bulunan trafoyu söküp yerini değiştirmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özkan Tüzün’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan işçi Yılmaz Aygün ise 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tüzün’ün cesedi otopsi için kaldırıldığı Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Hanife, tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı