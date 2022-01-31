Elektrik akımına kapılan köpek öldü; sahibi gözyaşlarını tutamadı

İstanbul Beşiktaş'ta elektrik akımına kapıldığı iddia edilen köpek öldü. Köpeğin sahipleri olay yerinde uzun süre ağladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, elektrik kaçağının olduğu yer tamir edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ortaköy’de geçen pazartesi öğle saatlerinde sabah yürüyüşüne çıkan bir kişi, eve doğru ilerlediği sırada, iddialara göre köpeği yerdeki açık olan elektrik kablolarına temas etti. Bir anda titremeye başlayan köpeğe ne olduğunu anlamayan sahibi, yardım etmeye çalıştı.

Yerdeki kabloları görünce elektrik akımına kapıldığını fark etti. Çevredekiler, köpeğin sahibini ‘elektrik çarpabileceğini’ söyleyerek uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tüm uyarılara rağmen sahibi köpeğin yanından ayrılmadı. Elektrik akımına kapılan köpek bir süre sonra hayatını kaybetti.

UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hayatını kaybeden köpeği kucaklayan sahibi ve eşi olay yerinde uzun süre feryat ederek ağladı. Daha sonra sahipleri, ölen köpeklerini alarak olay yerinden uzaklaştı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

“BİZ DE MARUZ KALABİLİRDİK”

Mahalle sakini Ergün Arslan “Geçtiğimiz günlerde burada münferit bir olay oldu. Aslında dikkate alınması gereken bir konu. Neden derseniz, orda biz de olabilirdik. Bu elektrik çarpmasına bizde maruz kalabilirdik.

Yetkililerin böyle şeyleri daha dikkatli daha itina ile iş yapmaları gerekiyor. Burada çalışma var ama bu yol çalışması gibi bir çalışma yapılıyor şu anda. Orada hâlâ yüzeyden geçen kablolar var.

O kabloların belirli bir derinlikte olması lazım. Yarın öbür gün yine buna bezer bir konu ile karşılaşabiliriz. Arkadaşımızın çok değer verdiği bir köpekti. Küçüklüğünden beri büyüttü onu. Onun bir çocuğu, evladı gibiydi. Çok üzgünüz” dedi.

İlginizi Çekebilir Açıkta bırakılan elektrik kabloları köpeği öldürdü

İlginizi Çekebilir Elektrik akımından ölen köpeği için elektrik şirketine dava açıyor