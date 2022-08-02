Elektrik akımına kapılan Taha, yaşamını yitirdi

Malatya'da, aydınlatma direğinin yanında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki Taha Duman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Konak Bahçebaşı Mahallesinde meydana geldi. Kars’tan ailesiyle birlikte tatil için Malatya’ya gelen Taha Duman, akrabası olan çocuklarla sokakta oynadığı esnada iddiaya göre, elektrik direğinin yanında bir kirpi gördü.

HAYATINI KAYBETTİ

Çocukların kirpiye baktığı esnada Taha, tuttuğu direkte elektrik akımına kapıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taha, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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