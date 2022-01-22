Elektrik zamları protesto edildi

İstanbul’da Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) önünde toplanan grup, elektrik zamlarını protesto etti. Yürüyüş düzenleyen grubun önü polis tarafından kesildi.

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SOL Parti üyeleri, İstanbul'da Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) önünde elektrik zamlarını protesto etti. Yapılan açıklamada, “Tüm engellemelere rağmen yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Şirketler haraç kesiyor AKP’nin polisi koruyor. Ne yaparlarsa yapsınlar; halka ait olanı geri alacağız!” denildi.

“ZAMLAR GERİ ÇEKİLSİN” ÇAĞRISI

Partililer, BEDAŞ’ın önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, “Geçen yıl 5 milyon ailenin elektriğinin kesildiği düşünülürse bu yıl, bu sayı daha da katlanarak artacaktır. Bu büyük eziyete son verilmeli, zamlar derhal geri çekilmelidir” ifadelerine yer verdi. “Elektrik haktır, satılamaz” sloganlarının atıldığı eylemde “Enerji şirketleri derhal kamulaştırılsın” yazılı pankart da açıldı.

ENERJİ FİRMALARI ÖNÜNDE PROTESTOLAR DEVAM EDECEK

SOL Parti’nin şehir şehir eylemlerini devam ettireceği açıklandı. Önümüzdeki günlerde partililerin Mersin, Rize, Antalya, Eskişehir, Artvin, Malatya, İzmir ve Kayseri’de enerji firmalarının önünde zamları protesto edeceği öğrenildi.

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