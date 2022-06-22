Elektrikle balık avlamak isteyen kuzenlerin acı sonu

Ordu'da dereye elektrik vererek balık tutmak isteyen üç kişi, akıma kapıldı. Olayda iki kuzen hayatını kaybederken, arkadaşları da ağır şekilde yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Korgan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda Oğuzhan Berber (25) kuzeni Cihan Berber (21) ve arkadaşları Mehmet Güldür Keş Deresi’ne balık tutmaya gitti.

Suya elektrik vererek balık avlamaya çalışan kuzenler ile arkadaşı akıma kapıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden jandarma ve 112 sağlık ekipleri üç gence müdahale ederek sudan çıkarıp Korgan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Oğuzhan Berber ile kuzeni Cihan Berber yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Güldür ise buradaki tedavisinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Güldür’ün hayati tehlikesi bulunduğu belirtilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir Babasının balık avlamak için elektrik akımı verdiği suda öldü