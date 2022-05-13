Eniştesini vurdu, “Karıma göz koymuştu” dedi
Akrabası Erkan Lekesüzgöz'ü tabancayla vurup ağır yaralayan Ünal E. yakalandı. Ünal E. "Namusumu temizledim. Eniştem karıma göz koymuştu" dedi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bursa’da yakalandı. Husumetli akrabalar Erkan Lekesüzgöz, Ünal E. ve Orhan Keskin iddiaya göre sokakta karşılaştı. Erkan Lekesüzgöz ile Ünal E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ünal E., belinden çıkardığı tabancayla Erkan Lekesüzgöz’e ateş etti. Vücuduna üç kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Lekesüzgöz, Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
İstanbul’da yakalanan Ünal E. ile birlikte kendisine yardım ettiği iddia edilen L.E. (51), A.E. (26) ve M.D. (32) de gözaltına alındı. Ünal E. emniyete getirilişi sırasında, “Namusumu temizledim. Eniştem karıma göz koymuştu” dedi. (DHA)