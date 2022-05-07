Erdoğan, şehidin babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi’nde şehit düşen Teğmen Talha Bahadır’ın babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

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AKP Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günüde terör saldırısında şehit düşen Teğmen Talha Bahadır'ın ailesini ziyaret etti.

Taziye dileklerini ileten Bağatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak şehidin babası Hakkı Bahadır ile görüştürdü.

Acılı babaya başsağlığı dileyen Erdoğan, “Rabbim şehidimizle beraber sevgili habibine sizleri de komşu eğlesin. Malum şehitler ölü değil, diridirler ama kul olarak biz bilmeyiz. Allah sabrınızı artırsın inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.

Baba Bahadır ise Erdoğan'a teşekkür ederek, “Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Sizi çok seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Sürekli dualarımızdasın” dedi. İHA

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