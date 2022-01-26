Erkek arkadaşı bıçaklamıştı, durumu ciddi

Mersin'in Tarsus ilçesinde birlikte yaşadığı Y.Y. (17) tarafından 10 yerinden bıçaklanan S.Y.'nin (18) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Olay, gece saatlerinde Tarsus ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Parkı’nda meydana geldi. Zonguldak’ta yaşayan S.Y., bir süre önce internet üzerinde Mersinin Tarsus ilçesinde yaşayan Y.Y. ile tanıştı. S.Y. 2 ay önce de Tarsus’a gelerek Y.Y. ile birlikte yaşamaya başladı. Y.Y. ile S.Y. arasında dün gece parkta tartışma çıktı. Y.Y., başkasıyla gördüğünü iddia ettiği S.Y.’yi 10 bıçak darbesiyle yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerdin ilk müdahalesinin ardından S.Y. hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan S.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Y.Y. ise polis merkezine götürüldü. Sorgusu tamamlanan Y.Y., tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. (DHA)

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