Eş cinayeti sanığından pes dedirten sözler: Kayınpederim ‘sıkamazsın’ dedi

Konya'da, evi terk eden eşi Nuriye Üniver'i tabancayla vurup öldüren, kayınpederi Abdullah Akarsel, kayınvalidesi Hüsniye Akarsel ile eşinin babaannesi Nebahat Akarsel'i yaralayan Ahmet Rufai Ünver'in yargılanmasına başlandı. Ünver mahkemedeki savunmasında, "Kayınpederimle inatlaştık. Sinirle ateş ederken eşim önümden geçti, bu sırada o da vuruldu" dedi.

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Olay, 29 Ekim 2021’de, saat 15.30 sıralarında Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi’nde meydana geldi. Nuriye Ünver, eşi Ahmet Rufai Ünver ile tartışmalarının ardından evi terk edip aynı mahallede oturan babası Abdullah Akarsel’in evine gitti. Ahmet Rufai Ünver, kayınpederinin evine gidip, içeridekilere tabancayla ateş açtı.

Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Nuriye Ünver, babası Abdullah Akarsel, annesi Hüsniye Akarsel ile babaannesi Nebahat Akarsel yaralandı. Yaralılar, ihbarla adrese sevk edilen ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nuriye Ünver, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Olayın ardından kaçtığı Konya kent merkezinde suç aleti tabancayla yakalanan ve sevk edildiği mahkemece tutuklanan Ahmet Rufai Ünver, Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı. Ünver duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılırken, saldırıda yaralanan Abdullah Akarsel, Nebahat Akarsel ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

‘KAYINPEDERİM, SEN O SİLAHI SIKAMAZSIN DEDİ’

Ahmet Rufai Ünver, savunmasında, kayınpederi Abdullah Akarsel’in evine gittiğinde tartışma çıktığını belirterek, “Kayınpederimin evine gittim. O sırada çocuklarım evden çıktı. Daha sonra evden Nebahat Akarsel çıktı ve bana ‘eşin burada al götür’ dedi. Daha sonra eşim ve kayınvalidem çıktı. Sonra da evin sağ tarafından kayınpederim elinde sopayla bana küfrederek gelmeye başladı. Eşim de bana küfretmeye başladı. Ben de çocukları arabaya bindirip gitmeye çalıştım. Kayınpederim küfretmeye devam etti. Ben de yanımdaki silahı çıkardım. Kayınpederim, bana, ‘Sen o silahı sıkamazsın’ dedi. Kayınpederimle inatlaştık. Sinirle ateş ederken eşim önümden geçti, bu sırada o da vuruldu” dedi.

Mahkeme heyeti, Ünver’in savunmasının ardından duruşmayı erteledi. (DHA)

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