Esenyurt’ta devrilen elektrikli soba evi yaktı

Esenyurt’ta bir evde devrilen elektrikli sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 22.30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irmak Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

Elektrikli sobanın devrilmesiyle evin içi bir anda alev alırken, evde bulunanlar kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederek duman tahliyesi yaptı. Polis, çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken, dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında içeridekilerin çıkmasına yardım ettiğini ifade eden Fahrettin Artuk, “Yangın çıktı. Önce ben geldim. İçeriden duman çıkıyordu. Çocukları dışarı çıkardık. Dediler ‘soba yanıyor'. İçeride tüp de var sandık. Yaralı yok. İçeride kimse kalmadı. Dumandan etkilenenler ambulansa alındı” dedi. (İHA)