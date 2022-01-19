Esenyurt’ta inşaatta erkek cesedi bulundu

Esenyurt'ta inşaatta erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Esenyurt Turgut Özal Mahallesinde saat 13.00 sıralarında inşaatın güvenlik görevlileri çevreyi kontrol ederken, yerde birinin yattığını fark etti. Güvenlikçiler bunun üzerine polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA

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