Esenyurt’ta yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
İstanbul Esenyurt'ta, 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında yaralanan bir engelli hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt Pınar Mahallesi’nde 4 katlı apartmanın zemin katında sabah saatlerinde elektrik prizinden dumanlar yükselmeye başladı.
Yoğun duman nedeni ile üst katlarındaki evlerinden çıkamayan 6 kişi, mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı. Kurtarılanlardan hafif yaralanan Ali Hüseyin, hastaneye kaldırıldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında daire hasar gördü. (DHA)