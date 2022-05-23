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Esenyurt’ta yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İstanbul Esenyurt'ta, 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında yaralanan bir engelli hastaneye kaldırıldı.

Yayınlanma: 11:17 - 23 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Esenyurt Pınar Mahallesi’nde 4 katlı apartmanın zemin katında sabah saatlerinde elektrik prizinden dumanlar yükselmeye başladı.

Yoğun duman nedeni ile üst katlarındaki evlerinden çıkamayan 6 kişi, mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı. Kurtarılanlardan hafif yaralanan Ali Hüseyin, hastaneye kaldırıldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında daire hasar gördü. (DHA)

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