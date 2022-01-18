Eşini plastik kelepçeyle öldürdü! İlk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Ataşehir'de tartıştığı iki çocuk annesi eşi Hanpaşa Özbek'i plastik kelepçeyle boğarak öldürdükten sonra teslim olan İsmail Özbek adliyeye sevk edildi. 56 yaşındaki şüpheli İsmail Özbek'in poliste verdiği ifadesinde ekonomik sebepler ve kıskançlık yüzünden eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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Ataşehir, İnönü Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda İsmail Özbek, polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri 47 yaşındaki Hanpaşa Özbek’in cesedi ile karşılaşırken, şüpheli İsmail Özbek gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğinde getirilen İsmail Özbek olayla ilgili sorgulandı. Poliste verdiği ifadesinde emekli olduğunu ve iki çocukları bulunduğunu söyleyen İsmail Özbek, eşiyle ekonomik sebepler ve kıskançlık yüzünden sık sık tartıştıklarını belirtti.

Olay günü yine aynı sebeplerle aralarında yaşanan kavga sonucu kendini kaybettiğini anlatan İsmail Özbek’in, “Kendime geldiğimde her şey olup bitmişti. Hemen polisi arayıp haber verdim.” dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli İsmail Özbek, Anadolu Adliyesi’ne gönderildi. (DHA)

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