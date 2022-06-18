Eşinin öldürdüğü Selda ile 2 çocuğunun cenazesini babası aldı

Antalya'nın Serik ilçesinde, Onur Muti (24) tarafından pompalı tüfekle öldürülen eşi Selda Muti ve 3 yaşındaki bedensel engelli kızı Beyhan Su ile 7 aylık oğlu Ata'nın cenazeleri dede Erdoğan Acar tarafından morgdan alındı. Kızının 4 yıl önce kaçarak evlendiğini belirten Acar, "Bizim aramızda husumet vardı. Kendine yapıyorsun tamam ama o çocukların ne günahı vardı" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün akşam 17.30 sıralarında Serik ilçesi Bozdoğan Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.

Onur Muti, eşi Selda ile bedensel engelli kızı Beyhan Su ve oğlu Ata’ya pompalı tüfekle ateş etti.

Onur Muti, daha sonra aynı tüfekle intihara kalkıştı. Onur Muti’nin çalıştığı yakındaki şantiyeden silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde Beyhan Su ile minik Ata’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne götürülen Selda Muti de yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Onur Muti ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Koltuk altından ve yüzünden yaralanan Onur Muti’nin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Durumdan haberdar olup olay yerine gelen anne Beyhan Muti sinir krizi geçirirken, sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, anne Selda Muti ile çocukları Beyhan Su ve oğlu Ata Muti’nin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otopsinin ardından morgdan baba Erdoğan Acar tarafından alınan anne ile çocukların cansız bedenleri, toprağa verilmek üzere Antalya’nın Serik ilçesi Bozdoğan Mahallesi’ne götürüldü.

Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Erdoğan Acar, “Kızım 4 yıl önce kaçarak evlendi.

Bizim aramızda kaçarak evlendikleri için husumet vardı. Bu yüzden konuşmuyorduk. Olay gecesi son dakikalardan öğrendik. Kendine yapıyorsun tamam ama o çocukların ne günahı vardı” diye konuştu.

Onur Muti’nin, evinin yakınındaki taş ocağında çalıştığı ve 2 gündür izinli olduğu için evde bulunduğu öğrenildi. Onur Muti’nin anne ve babasının yaşadığı evin üst katında oturduğu ve ailesinin olay sırasında evde bulunmadığı belirtildi. (DHA)