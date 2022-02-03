Eşiyle arkadaşını öldürmüştü: Savcı olayda ‘tasarlama yok’ dedi

Arnavutköy'de, ilişkileri olduğu iddiasıyla eşi Elif Yılmaz ile arkadaşı Emre Erdoğan'ı öldürdüğü gerekçesiyle, 2 kez ömür boyu hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ersin Yılmaz davasında mütalaa açıklandı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Arnavutköy'de 24 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre Ersin Yılmaz (28), kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Elif Yılmaz'ı (29), ormanlık alana götürerek silahla öldürmüş sonrasında da, eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü arkadaşı Emre Erdoğan'ı da evine giderek silahla vurarak öldürmüştü.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 14 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede Ersin Yılmaz hakkında, ‘eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Yılmaz, bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Bir önceki duruşmada susma hakkını kullanan sanık Ersin Yılmaz, bugün görülen duruşmada da susma hakkını kullanmak istediğini söyledi.

ELİF’İ ÖLDÜRMEDEN ÖNCE VİDEOYA ÇEKTİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Ersin Yılmaz'ın cep telefonunda, Elif Yılmaz'a, kendisini Emre Erdoğan ile aldatıp aldatmadığına dair sorular sorduğu, Elif'in korkarak cevap verdiği ve aldatma hususunu onayladığına ilişkin video kayıtlarına rastlandığı anlatıldı.

“TASARLAMA KOŞULLARININ OLUŞMADIĞI…”

Mütalaada, sanık Yılmaz'ın yargılama boyunca susma hakkını kullandığı, tüm dosya kapsamına göre Elif Yılmaz ile Emre Erdoğan'ı ateşli silahla birden fazla kez ateş ederek öldürdüğünün sabit olduğu, olayda tasarlamanın koşullarının oluşmadığı, zira sanığın sebatla koşulsuz olarak karar verdiği, belirli bir kurgu içerisinde hareket ettiği veya suç planından sonra ruhi sükunete rağmen kararından vazgeçmeyip eylemlerine devam ettiğinin net olarak ispatlanamadığı kaydedildi.

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE VİDEO ÇEKMESİ TEK BAŞINA TASARLAMA UNSURU SAYILMADI

Duruşma savcısı mütalaasında, Ersin Yılmaz'ın, eşi Elif Yılmaz'ın ölümünden önce video çekip bu videoyu bir akrabasına göndermesinin de tek başına ‘tasarlama' şartlarını oluşturmadığını belirterek, Ersin'in, Elif'in eli yaralıyken zorla sözler söylettirip video boyunca ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçunu işlediğinin sabit olduğu değerlendirildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, MÜEBBET VE 14 YILA KADAR HAPSİ İSTNDİ

Mütalaada, sanık Ersin Yılmaz'ın, Elif Yılmaz'a yönelik eylemi nedeniyle, ‘eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve ‘eşe karşı silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıldan 14 yıla kadar hapsi istendi.

Ersin Yılmaz'ın, Emre Erdoğan'a karşı eyleminden dolayı ise, ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

“TASARLAYARAK İŞLENDİĞİ KANAATİNDEYİZ”

Öldürülen Elif Yılmaz’ın ailesinin avukatı mütalaaya karşı beyanında, mütalaaya katıldıklarını söyleyerek, “Ancak cinayetlerin tasarlanarak işlendiği kanaatindeyiz. Sanığın cezalandırılmanın bu yönde yapılmasını talep ederiz” dedi.

Esasa ilişkin savunması sorulan Ersin Yılmaz, yeniden susma hakkını kullanmak istediğini söyledi. Avukatı ise savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, Ersin Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için sanık avukatına süre vererek duruşmayı erteledi.

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