Eski eşini öldürüp tandırda yakan kadına istenen caza belli oldu

Isparta'da boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmazı tüfekle öldürdükten sonra cesedini tandırda yaktığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emel Gür'ün, ömür boyu hapsi istendi.

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Olay, 13 Ekim 2020’de Senirkent ilçesi Akkeçili köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Emel Gür ile boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz arasında tartışma çıktı.

Gür, Yılmaz’ı eve alkollü gelmesi üzerine başlayan tartışmada Gür, Yılmaz’ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, ardından cesedini tandırda yaktı. Cinayet, çiftin Antalya’da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması üzerine köye gelince ortaya çıktı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evin tandırında Ramazan Yılmaz’ın yanmış cesedini buldu. Gözaltına alınan Emel Gür, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, çiftin 3 çocuğu, sanık yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Çocuklardan 17 yaşındaki Ö.Y.’nin ‘suça iştirak’ten tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında, çiftin en küçük çocuğu 6 yaşındaki Ö.Y. tanık olarak dinlendi. Ö.Y., olay gününe ilişkin bir şey hatırlamadığını söyledi.

ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Mütalaasını veren savcı, Emel Gürün kasten adam öldürme suçunu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunduğunu belirterek, sanık icin ömür boyu hapis cezası istedi. Savcı, tutuksuz yargılanan Ö.Y.’nin cinayete iştirak ettiğine ilişkin delil olmadığını, olay sonrası suç delillerinin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini belirterek, 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Nisan’a erteledi. DHA

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