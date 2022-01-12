Haberler - Günün İçinden

Eski fabrikanın çatısı çökünce, 15 metreden düşüp öldü

Tokat'ta üzerine çıktığı atıl durumdaki fabrikanın çatısı çökünce 15 metre yükseklikten düşen Onur Sağın (26), hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Eski fabrikanın çatısı çökünce, 15 metreden düşüp öldü

Pazar ilçesinde dün akşam saatlerinde Onur Sağın, evlerinin bitişiğindeki eski fabrikanın çatısına çıktı. Buradan, kendi evlerinin çatısına geçmek isteyen Sağın, fabrikanın çatısı çökünce yaklaşık 15 metre yüksekten düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sağın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Sağının cansız bedeni, Pazar Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. (DHA)

Otomobil, bakım yapan işçilerin arasına daldı İlginizi Çekebilir Otomobil, bakım yapan işçilerin arasına daldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bursa kaza otomobil pazar Polis Sağlık Tokat