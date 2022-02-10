Eski Giresun Belediye Başkanı Mehmet Işık hayatını kaybetti

CHP'den 22'nci Dönem Giresun Milletvekili ve eski Giresun Belediye Başkanı Mehmet Işık (84), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Giresun’da yaşayan, evli ve 4 çocuk babası Mehmet Işık, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Işık için yarın Giresun Belediye Başkanlığı önünde tören düzenlenecek. Hacimiktad Camisi’nde kılınacak cenaze namazından sonra Işık, Kayadibi Mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Orman yüksek mühendisi Mehmet Işık, orman işletme müdürlüğü ve orman bölge şefliği ile Giresun ve Isparta orman bölge müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1989-1994 ve 1999-2002 yıllarında Giresun belediye başkanlığı yaptı. 2002’de belediye başkanlığından istifa eden Işık, CHP’den 22’nci dönem Giresun milletvekili olarak TBMM’ye girdi. (DHA)

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