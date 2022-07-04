Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Adana'da Lokman D. (33), eski milli atlet olan komşusu Ahmet Pekyen'i (66) oturdukları apartmanın önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

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Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan Lokman D. ile alt katta oturan Ahmet Pekyen ve ailesi, dün tartıştı. Lokman D., bugün saat 07.00 sıralarında evinin balkonundan apartmanın önündeki Ahmet Pekyen’e av tüfeğiyle ateş etti. Yaralanan Pekyen, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi Lokman D., evinde, olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle gözaltına alındı. Lokman D., ilk ifadesinde aralarında daha önce de husumet olan Pekyen’in ailesini “Sizi öldüreceğim” diye tehdit ettiğini iddia etti. Şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

ESKİ MİLLİ ATLET

Ortaokul yıllarında milli takıma seçilen, Türkiye birincilikleri bulunan ve Balkan Şampiyonası’nda 6’ncı olan Ahmet Pekyen, 1980 darbesinden sonra sporu bıraktı. 1987 yılında Anavatan Partisi’nin bombalanması olayında suçlanıp gözaltına alındı.

Pekyen, iddiaya göre gördüğü işkence nedeniyle omuriliğindeki zedelenme sonucu yüzde 50 engelli kaldı. Bu suçlamadan beraat eden Pekyen, bir dönem Anadolu Halkları Derneği Başkanlığı da yaptı. (DHA)