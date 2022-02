Eski nişanlısının evinde karşılaştığı genci öldürdü, yakalandı

Bolu'da eski nişanlısının evinde karşılaştığı 2 kardeşi bıçaklayan ve birinin ölümüne sebep olan katil zanlısı, Ankara'da yapılan operasyonla yakalandı. Zanlı ve kaçmasına yardım eden 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, eski nişanlısı Makbule M.'nin (32) evine giden Sefa C. (28), evde Beyazıt Bestami (23) ve kardeşi Muhammed Ay (24) ile karşılaştı. Ay kardeşler ile Sefa C. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa C. yanında bulunan bıçakla 2 kardeşi çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kardeşlerden Beyazıt Bestami Ay kanlar içinde yerde kalırken, Muhammed Ay ise olay yerinden yaralı şekilde kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan Beyazıt Bestami Ay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANKARA’DA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro ekipleri, olay yerinden kaçan Sefa C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Sefa C.'nin olay yerinden kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Ankara'ya gittiği belirlenen Sefa C., ekiplerin yaptığı operasyonda ticari takside olduğu sırada yakalandı.

Sefa C. ile şahsın kaçmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşları T.B. (28), U.G. (18) ve İ.B. (21) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. (İHA)

