Eski sevgili cinayetinde tek tutuksuz sanık da tutuklandı

Bağcılar'da eski sevgilisiyle parka konuşmaya giden Ali Tulgaroğlu'nun silahla ateş edilerek öldürülmesi ve Kadir Arslan'ın da silahla yaralanmasına ilişkin sürdürülen davanın tek tutuksuz sanığı olan Nurgül Aydın da tutuklandı.

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Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal Açan, Aziz Öztürk ve Özlem Demirel bulundukları cezaevinden getirildi. Duruşmada tutuksuz sanık Nurgül Aydın, müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu.

“BENİM ESKİ SEVGİLİMDİ”

Tutuksuz sanık Nurgül Aydın savunmasında olayın kavgadan sonra gerçekleştiğini ve asıl konunun iş yerinde başladığı belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Maktul Ali benim eski sevgilimdi. Ali bizim iş yerinde çalışan ve yeğeni olan Yeliz’in kocasını arayarak ‘Karını oradaki kızlarla görüştürme’ demiş. Yeliz de bana ‘Ali Dayım kocamı aramış sizin hakkınızda iyi kızlar değil’ demiş. Biz de eşimle tartıştık. Sen Ali’yle konuş benim kocama böyle şeyler söylemesin dedi. Daha sonra biz iş yerinden çıktıktan sonra arkadaşlarımla parkta oturduk. Ali’ye bu meseleyi konuşmak için mesaj attım.

‘Evliliklerine karışma’ dedim. Ali bana küfür etti. Sonra Ali parka geleceğini söyledi. Ben parka Cemal’in girdiğini görmedim. Ben olayı kendimce büyütmemiştim. Kimseyi arama gereği duymadım. Sonra Özden arkadaşlarını çağırdı. Ali ve Kadir parka sarhoş geldiler.

Tartışmanın ardından Cemal, Ali ve Kadir’in ayaklarına sıktı, sonra da şuursuzca yukarı doğru ateş etti ve kaçtı.

Bu durum şarjör boşalana kadar devam etti. Ben Ali’nin boynundan kan geldiğini gördüm sonra yere düştü. Hatta Ali yere düştüğünde bir kişi daha belirdi ona ambulans çağırmasını söyledim. Biz sigara içtikten sonra karakola gittik.”

Tutuklu sanık Sanık Özlem Demirel ise 7 aydır cezaevinde olduğunu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

“BEN ALİ’Yİ TANIMAM”

Ali Tulgaroğlu’nun ölümüne neden olan tutuklu sanık Cemal Açan ise Korkutma amaçlı sıktım. Rastgele sıktım ama kimin vurulduğunu görmedim. Ben Ali’yi tanımam. Benden yardım istediler” diye konuştu. Diğer tutuklu sanık Aziz Öztürk de üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma savcısı mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak davanın tek tutuksuz olan sanığı Nurgül Aydın’ın da tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu olan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken tutuksuz sanık Nurgül Aydın’nda tutuklanmasına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe erteledi.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Cemal Açan’ın “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapsi ile “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” ve “Ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından 6 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheliler Nurgül Aydın ile diğer tutuklu şüpheliler Aziz Öztürk ve Özlem Demirel’in ise “Kasten öldürmeye azmettirme” ve “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamaya azmettirme” suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 5 yıldan 9’ar yıla kadar hapisleri talep edildi.

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