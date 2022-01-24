Eskişehir’de 15 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi

Eskişehir'de polisin durdurduğu 2 kamyonda 15 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak olarak tütün ve sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kullandığı 2 kamyon, takibe alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla durdurulan 2 araçta kutulara doldurulmuş kaçak 15 milyon 740 bin adet ‘makaron’ olarak bilinen filtreli boş sigara kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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