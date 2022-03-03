Eskişehir’de ‘tefeci’ operasyonu: 3 gözaltı

Eskişehir'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘tefecilik’, ‘haksız kazanç elde etme’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarını işledikleri iddia edilenlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda H.T., B.Ö. ve İ.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA)

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