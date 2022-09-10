Eskişehirliler, yeni stadyuma ‘Atatürk’ isminin verilmesini istiyor

Eskişehir'de 2016 yılında tamamlanarak hizmete açılan Eskişehir yeni stadyumuna Atatürk ismi vaadi verilmesine rağmen isminin değiştirilmemesi tepkilere neden oluyor. Eskişehirspor yeni stadı adının henüz netlik kazanmaması Eskişehir’deki bazı STK'ları harekete geçirdi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de resmi kayıtlarda halen Eskişehir Yeni Stadyumu olarak geçen ve verilen vaadlere rağmen stadın ismine ‘Atatürk’ eklenmemiş olması tepkilere neden oluyor.

SÖZ VERDİLER, YERİNE GETİRMEDİLER

Eskişehir’ Sazova Mahallesi’nde 2016 yılında tamamlanarak açılan yaklaşık 35 bin kişi kapasiteli Eskişehir Yeni Stadyumu’nun yapılmasının ardından şehir merkezindeki ‘Eskişehir Atatürk Stadyumu’ yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapıldı. Eskişehirliler yeni yapılan staduma da ‘Atatürk’ isminin verilmesini istedi. Birçok siyasi tarafından yeni stadın ismine Atatürk ismi ekleneceği vaadinde bulundu.

Son olarak geçtiğimiz yıl Ekim ayında, AKP Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ile Millet Bahçesinde basın toplantısı düzenlemiş ve toplantıda milletvekili Avcı, Eskişehir Millet Bahçesinin adının ‘Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ olarak Yeni Stadyumun ise ‘Yeni Atatürk Stadyumu’ olarak tescilleneceğini açıklamıştı. Eskişehirli vatandaşlar yaklaşık 6 yıldır tam ismi belli olmayan Eskişehir yeni stadının ismine ‘Atatürk’ isminin eklenmesini bekliyor. Vatandaşlar, siyasilerin verdiği sözleri yerine getirmesini istiyor.

STADYUM ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPACAKLAR

Eskişehirspor yeni stadının adının henüz netlik kazanmaması Eskişehir'deki bazı sivil toplum kuruluşlarını da harekete geçirdi. Adaletin Hukuku ve Parlamenter Demokrasi İdeali Platformu (AHPADİ), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Sivil ve Sosyal Yaşam Derneği ile Memleket Sevdalıları Derneği, Pazar günü Eskişehirspor yeni stadının önünde yapacakları basın açıklaması ile stadyumun isminin Atatürk Stadyumu olarak tescillenmesini isteyecek. Basın açıklaması ile sesini duyurmaya çalışacak olan STK üyeleri yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Tüm kamuoyunca bilindiği gibi, 1952 yılında inşa edildikten sonra Eskişehir Atatürk Stadyumu olarak tescil edilen ve şehrimizin arması şanlı Eskişehirsporumuz ve hemşerilerimizle bütünleşen, her birimizin eşsiz anılara sahip olduğu Eskişehir Atatürk Stadyumu 2016 yılında Sazova Mahallesinde yeni binasında hizmete vermeye başladı.

Ancak ne hikmetse stadyumun ismi değiştirilerek yeni ismi ‘Eskişehir Yeni Stadyumu’ şeklinde, ruhsuz, ilimizin ve milletimizin hiçbir anısını, kültürünü, değeri çağrıştırmayan adla tescillendi. Aradan geçen 6 yıl boyunca yükselen tepkilere rağmen isim değişikliği konusunda adım atılmadı, geçen yıl Ekim ayında söz verilmesine rağmen sözler de tutulmadı.

Demokratik kitle örgütleri olarak bizler, bu oldu bittiyi kabul etmiyoruz. Stadın gerçek adı olan ‘ATATÜRK Stadyumu’ isminin tescillenmesini, stat ve yön levhalarının değiştirilmesini istiyoruz.

Bu konuyu ısrarla takip ediyoruz. Atatürk'ün anısına ve bizlerin hassasiyetlerine yapılan bu saldırıyı unutmadığımızı, unutmayacağımızı, stadın adının Atatürk Stadyumu olarak tescillenene kadar mücadelemize devam edeceğimizi, 11 Eylül Pazar günü saat 14:00'da stadyum Kuzey K3 giriş kapısı karşısı seyirci otoparkı önünde yapacağımız basın açıklamasıyla bir kez daha göstereceğiz. Destek olmak isteyen hemşerilerimizi, Türk ve Eskişehirspor bayrak ve atkılarıyla birlikte Pazar günü saat 14:00′ de seyirci otoparkı girişi önünde yapılacak basın açıklamasına bekliyoruz.”

CİMER’E ŞİKAYET EDEN DE OLDU

Eskişehir Yeni Stadyumuna ‘Atatürk’ isminin neden verilmediğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ne şikayet edenler de oldu. CİMER’e yapılan şikayetleri yanıtlayan Gençlik Spor Bakanlığı Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise gelen şikayetlere şu yanıtı verdi:

“CİMER başvurunuz incelenmiş olup, 2016 Aralık ayı itibariyle Eskişehir Yeni Stadyumu hizmete girmiş ve Eskişehir spor müsabakaları oynanmaya başlamıştır. Eskişehir Atatürk Stadyumu ise 2018 yılına kadar faaliyetlerine devam etmiş ve 2018 Haziran ayı itibariyle kapatılmıştır. Söz konusu tarihler arasında aynı isimde iki stadyum olamayacağı için Yeni Stadyum ‘Eskişehir Yeni Stadyum’ olarak adlandırılmış ve hala bu isimle devam etmekte olup ad verme işlemleri Bakanlığımız uhdesinde gerçekleşmektedir. Bilgilerinize sunulur.”

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