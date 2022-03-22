Evde baygın bulunan Ömer Sarohan hastaneye sevk edileceği sırada öldü

Denizli’nin Çivril ilçesinde sabah saatlerinde ailesi tarafından baygın halde bulunan Ömer Sarohan sağlık ocağından hastaneye sevk edileceği sırada hayatını kaybetti.

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Çivril ilçesi Irgıllı Mahallesi’nde anne ve babasıyla yaşayan Ömer Sarohan, sabah saatlerinde baygın bir şekilde bulundu. Oğullarını kaldıramayan aile, mahallede bulunan sağlık ocağına gittiklerinde nabzının çok düşük olduğunu öğrendi.

Olay yerine çağırılan sağlık görevlileri, Sarohan'ı hastaneye kaldıracağı sırada öldüğünü tespit etti.

Ekiplerin yaptığı inceleme ardından 2 çocuk babası adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Sarohan’ın kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. (İHA)

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