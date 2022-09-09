Abone Ol

Evi kenevir ormanına çevirmişler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kurdukları düzenekle evde Hint keneviri ve skunk bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde, 67 kök kenevir bitkisi, 12 kök skunk ve esrar ele geçirildi.

Yayınlanma: 12:01 - 09 Eylül 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İl Jandarma Komutanlığı, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu imal edip, sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik Ayvacık ilçesinde operasyon düzenledi. Evdeki aramada ısı ve özel ışık sistemiyle kurulan düzenekle Hint keneviri ve skunk bitkisi yetiştirildiği belirlendi.

Aramalarda 67 kök kenevir bitkisi, 12 kök skunk, 75 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, video kamera, 4 PH ölçer cihazı ele geçirildi. Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

Evini kenevir serasına çevirmiş İlginizi Çekebilir Evini kenevir serasına çevirmiş

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Çanakkale operasyon uyuşturucu