Evi kundaklayıp, itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler

Kocaeli'de dün iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş, 6 kişi de yaralanmıştı. Bugün de toplanan grup 2 evi ve bir kamyoneti ateşe verdi, 2 evin de pencerelerini taşladı.

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Olay, İzmit ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. İki aile arasında çıkan kavga neticesinde Tarık Tanaç, S.Ö. isimli şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş, 6 kişi darp neticesinde yaralanmış, 2 ev de kundaklanmıştı. Bugün ise mahallede tansiyon yeniden yükseldi. Kimliği tespit edilemeyen şüpheliler, S.Ö.’ye ait olduğu öğrenilen 2 katlı evi ve bir kamyoneti ateşe verdi. Aynı zamanda şüpheliler, kundaklanan evin yanında bulunan 2 katlı evinde pencerelerini taş atarak kırdı, evde bulunan eşyalara da zarar verdi. Öte yandan, kime ait olduğu öğrenilemeyen bir başka minibüsünde ön camı taşlanarak kırıldı.

İhbarla olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerinin de üstüne yürüyen bir grup kadın, “Siz söndürün, biz yakacağız” dedi. Polis ekipleri, müdahalede bulunarak grubu olay yerinden uzaklaştırdı, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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